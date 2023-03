﻿Caroline Van der Perre uit Houthulst wint "Womed Award 2023"

"Ik ben nog altijd enorm onder de indruk, het is een fantastische ervaring", zegt Caroline. "De prijs gaat naar een vrouwelijke ondernemer die al meer dan vijf jaar bezig is. Ik heb me kandidaat gesteld, maar had nooit verwacht dat ik zou winnen. Dit is een bekroning van 20 jaar hard werken en geeft een boost om er de komende 20 jaar tegenaan te gaan."