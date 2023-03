Zware regen zorgt voor botsing met 3 gewonden in Handzame

"Een brandweerman was toevallig getuige van het ongeval en belde onmiddellijk naar de alarmcentrale voor de nodige hulp", zegt brandweerkapitein Gino Crombez. "Omdat het ongeval een zware impact had, vreesden we dat er iemand gekneld zat in het voertuig, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Bij onze aankomst waren alle inzittenden al uit de wagen. Er vielen drie gewonden die allemaal naar het ziekenhuis werden overgebracht. Op het eerste zicht vallen de verwondingen al bij al mee."

"Dit had veel slechter kunnen aflopen als je ziet welke impact er geweest is aan een snelheid van wellicht 70 kilometer per uur. En ook de gietende regen speelde een rol."De brandweer had nog heel wat werk om de weg proper te maken. De dieseltank van een van de wagen barstte ook open waardoor de riolering afgeschermd moest worden. Het ongeval leidde tot aanzienlijke verkeershinder.