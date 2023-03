Asse schroeft energiemaatregel terug : zwembadwater mag weer warmer

In november 2022 besliste de gemeente Asse om de verwarming in de Sportloods, sporthal Waalborre en zwembad Den Aerberg met een halve graad tot vijf graden te verlagen. "De energiekosten gingen toen door het dak" zegt schepen van sport Geert Heyvaert (Cd&V). "Maar nu de prijzen dalen, keren we terug naar de oorspronkelijke temperaturen. We denken aan het comfort van de sporters."

De omgevingstemperatuur in de sporthallen gaat terug van 16 naar 18 graden, het water in de douches mag weer 37 graden warm zijn in plaats van 32 graden. En ook het water in het zwembad gaat terug naar de originele temperatuur. Dat is 30,5 graad in het klein bad en 28,5 graad in het grote bad.