Actievoerders Herent klagen personeelsbeleid van de gemeente aan op nationale stakingsdag

Schepen van Personeel Katleen D’Haese (N-VA) weerlegt de kritiek. “Ik vind het heel jammer dat men nu al kritiek heeft op ons plan van aanpak nog voor we samenzitten. Ik heb ook geen weet van de opmerkingen die ze hebben gegeven. Er staat volgende week een vakbondsoverleg gepland, en dat willen we met alle partners constructief benaderen. Er zijn zeker werkpunten, maar die vegen we niet onder de mat. Op het vlak van communicatie, infodoorstroming en organisatie moet het beter, maar we werken hard om dat te verbeteren."



Het plan van aanpak is zeer ruim, aldus de schepen. "We gaan bijvoorbeeld sensibiliserende acties opzetten in verband met het welzijn op het werk. Daarnaast gaan we de aanwervingsprocedures verkorten, en bekijken we of de verloning verhoogd kan worden."