Amerikaan zat bijna 20 jaar onterecht in de cel door verkeerde foto

Thomas heeft altijd beweerd dat hij op het moment van de moord niet in New York was, toch werd hij veroordeeld. In 2004 liet de politie een reeks foto's aan een getuige van de moord zien. Tussen die 6 foto's zat er eentje van een zwarte man die ook Sheldon Thomas heette en in de buurt woonde van de gearresteerde Thomas. De getuige koos, onder druk van de politie, de foto van de andere Sheldon Thomas. Die ene identificatie van een persoon met dezelfde huidskleur, naam en een adres in de buurt heeft geleid tot de arrestatie van Sheldon Thomas.