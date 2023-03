ANPR-camera zorgt voor (te)veel boetes in Hamme

Burgemeester Maarten Mast (LVB) zegt dat er in het begin enkele fouten waren in de afregeling van de ANPR-camera. “Er is iets technisch misgelopen, en dat is vervelend. De camera heeft namelijk ook in het weekend geflitst. Alle onterechte boetes worden geannuleerd en ook terugbetaald. Niemand zal een onterechte boete moeten betalen. De camera’s zijn nu correct afgesteld en blijven zeker staan.”



Voor de plaatsing van deze camera tegen sluipverkeer en twee andere ANPR-camera’s voor controle op tonnagebeperking in Brussegem, betaalde de gemeente 137.214 euro inclusief BTW voor drie jaar. Per boete van 58 euro gaat een deel naar Haviland en een deel naar de gemeente. Zowat 25 tot 30 euro vloeit zo terug naar de gemeente.