Megabatterijpark geopend in Kluisbergen, "Met een capaciteit van vier uur stroom voor 12.000 gezinnen"

In Ruien, bij Kluisbergen, is een groot batterijpark geopend. Het gaat om een megabatterij van 25 megawatt (MW). De installatie kan gedurende vier uur stroom geven aan 12.000 gezinnen. De batterijen moeten het stroomnetwerk in ons land in evenwicht houden met groene stroom. Ze worden volgeladen op momenten dat er een overvloed is aan zon en wind, bijvoorbeeld 's middags als de zon volop schijnt. Enkele uren later, in de avond, wordt de stroom dan weer vrijgegeven op het stroomnet van Elia.