Jongeren delen massaal onheilsberichten over olieboorproject in Alaska, maar is die vrees terecht? 

“Het is een heel slechte zaak”, zegt ook klimaatwetenschapper Ivan Janssens (UA). “Dat wil zeggen dat het de komende jaren moeilijker en duurder gaat worden om al die uitgestoten CO2 terug uit de atmosfeer te halen. Het is een gemiste kans dat er niet geïnvesteerd wordt in hernieuwbare bronnen."

"Let wel: het gaat hier over een extra oliebron, niet noodzakelijk over extra verbruik. Als er tegelijkertijd andere bronnen worden gesloten of er minder olie wordt geïmporteerd, zou het kunnen dat de globale uitstoot niet stijgt. Erger is waarschijnlijk het effect op de natuur en de biodiversiteit. Door de aanleg van een weg en oliepijpen zal het Willow-project de wildernis van Alaska en de daar levende wilde dieren aantasten.”