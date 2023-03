Bever bouwt dam in Tappelbeek op grens van Ranst en Zandhoven en zet hectare bos blank

De burgemeester van Zandhoven is bang dat er binnenkort ook huizen in de buurt onder water kunnen lopen. De gemeente heeft al ervaring met bevers. "Een aantal jaren geleden kwamen er uit het niets bevers in het Viersels Gebroekt", vertelt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). "Dat is een natuurgebied, dus daar hadden wij geen enkel probleem mee. De Tappelbeek komt op het einde samen met het Viersels Gebroekt en waarschijnlijk is die bever op die manier in de beek geraakt. Het is een hele belangrijke beek, want als ze te hoog komt, dreigen de huizen en straten aan de beek onder water te lopen. Dat is al eerder gebeurd door extreme regen."