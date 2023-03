Beverse Feesten breiden fors uit: "We gaan voor 8.000 mensen per dag"

Met een paar kleine aanpassingen, gaan de organisatoren - gemeente Beveren en Studio '98 - de capaciteit van de twee pleinen verhogen. "Op de markt gaan we dat doen door de bars anders in te richten, waardoor toch 500 mensen extra een plaats zullen", zegt Olivier Geudens van Studio '98. "En op het Gravenplein gaan we alles verdubbelen, zoals de toiletten en de kassa's. Tegelijk gaan we daar ook de nooduitgangen vergroten, zodat we daar 2.000 extra mensen kunnen ontvangen." Op die manier kunnen de Beverse Feesten tot 8.000 bezoekers per dag aan.

De vorige editie lokte zowat 20.000 mensen, het dubbele van het jaar voordien. De veiligheidsdiensten lieten toen weten nog nooit zoveel volk bij elkaar gehad te hebben met zo weinig incidenten.