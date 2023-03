Boete van 400.000 euro maar geen sluiting voor staalplatenfabrikant Joris Ide uit Zwevezele na dodelijk arbeidsongeval

Het is ook niet de eerste keer dat Joris Ide in de rechtbank verschijnt door een arbeidsongeval. In 2006 overleed een interimkracht toen hij onder een rol staal van 1.000 kilogram terechtkwam. Eind 2015 verloor een arbeider een hand bij een ongeval met een pletwals en in 2018 verloor een werknemer drie vingers bij een arbeidsongeval.