Tientallen bomen gerooid zonder vergunning in Rumst: "Aannemer maakte inschattingsfout"

Ter hoogte van de KMO-zone in de Kapelstraat in Rumst stelden actiegroepen gisteren vast dat een kraan bomen aan het verwijderen was in de groene corridor tussen de Rupel en de kleiputten van Terhagen. Vlakbij het natuurgebied wordt een nieuwe riolering aangelegd. De aannemer die de werken uitvoert, kapte tientallen bomen zodat het materiaal voor de werken beter door kon, maar daar bleek geen vergunning voor te zijn.

"Het gebied is waardevol natuurgebied, waar ook zeldzame dieren zitten. Het is de bedoeling dat die groene zone in de toekomst kan worden gebruikt door bevers en otters om te migreren tussen de verschillende natuurgebieden langs de Rupel", zegt Frank Van Houtte van actiegroep Red onze Kleiputten. "Toen we er aankwamen hing er geen omgevingsvergunning uit. We hebben die ook opgevraagd via de gemeente, maar geen reactie ontvangen. De politie heeft dan contact opgenomen met Agentschap Natuur en Bos en er bleek effectief geen vergunning te zijn." De werken werden stilgelegd.