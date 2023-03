Brussels Airport gaat 30 procent van de aandelen van DronePort Sint-Truiden kopen

Bij Brussels Airport zijn ze enorm tevreden over deze deal. “Door een belang van 30% in DronePort te verwerven, zullen we de mogelijkheid hebben om een unieke positie in deze opkomende industrie op te nemen”, legt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company uit. “We investeren steeds meer in de ontwikkeling van innovatieve technologieën en werken aan verschillende droneprojecten onder andere op vlak van luchthavenbeveiliging en operationele efficiëntie. Met deze participatie in DronePort wil Brussels Airport haar rol in de ontwikkeling van oplossingen en diensten op basis van dronetechnologie versterken.”