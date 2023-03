Cannabisplantage ontdekt in woning in Lummen

Na huiszoekingen heeft de politie 400 cannabisplanten gevonden in een woning in de Heesstraat in Lummen. Daarnaast zijn er ook extra hoeveelheden speed en cannabis, enkele wapens en exotische dieren aangetroffen.

De huiszoeking gebeurde naar aanleiding van een politiecontrole waarbij er in het voertuig van een 47-jarige man grote hoeveelheden drugs gevonden werden. De man is gearresteerd en ook de 41-jarige vriendin van de verdachte werd aangehouden, maar is vrijgelaten onder voorwaarden.