De vrouw die de Nederlandse politiek op zijn kop zet: wie is Caroline van der Plas?

Dat de partij in de peilingen zo goed stand houdt en zelfs de laatste weken verder gegroeid is, is extra bijzonder, gezien het verloop van de kiescampagne. De VVD, de partij van premier Rutte en nog nipt wel of uitzonderlijk eens niet de grootste in de peilingen, heeft er alles aan gedaan om het op een tweestrijd te gooien met de sociaaldemocratische PvdA en Groen-Links. Die laatste twee partijen hebben hun toekomst aan elkaar verbonden: na de verkiezingen zullen ze een fractie vormen in de Eerste Kamer - ze hopen de grootste. Een stem voor Groen-Links of PvdA is eenzelfde stem, laten beide partijen te pas en te onpas horen.

Voor Rutte was de tegenstander snel gevonden. De twee die hij "de linkse wolk" noemt, of de keuze voor rechts met Rutte, zo moest het lijken. De tweestrijd legt de beide trouwens geen windeieren: de VVD houdt als enige grote regeringspartij behoorlijk stand, Groen-Links en PvdA staan op lichte winst. Of de gezamenlijke fractie echt de grootste wordt, is nog onduidelijk. Alles hangt ervan af hoe groot VVD en BBB worden.

Maar echt geslaagd is de tweestrijd niet, want de grote winst zit dus bij de BBB, die vanuit een luie zetel kon meekijken. Ook de PVV, de partij van Geert Wilders doet het goed en ook het conservatieve JA21 zou doorbreken.