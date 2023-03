Grootste verhuis van gedetineerden in Belgische geschiedenis: 280 gedetineerden verhuizen naar nieuwe gevangenis in Dendermonde

In Dendermonde zijn 280 gedetineerden sinds deze ochtend aan het verhuizen van de oude naar de nieuwe gevangenis. Celwagens rijden in totaal 34 keer heen-en-weer onder strikte politiebegeleiding om de gedetineerde over te brengen naar het nieuwe gevangenisgebouw die plaats heeft voor in totaal 444 gedetineerden. "De verhuis werd met man en macht voorbereid, zodat alles veilig en vlot kon verlopen", stelt de burgemeester van Dendermonde Piet Buyse (CD&V).