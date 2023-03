Deuren van gemeentelijke basisscholen in Knokke-Heist blijven vandaag dicht

De twee scholen verzetten zich al een jaar tegen zo'n overname. Er werd al meerdere keren een stil protest gehouden tijdens de gemeenteraden. "Maar wij kunnen niets doen", zegt juf Els, die al 24 jaar les geeft in "Het Anker". "We zijn triest, kwaad en teleurgesteld. Nog nooit hebben we één dag gestaakt, maar nu zien we geen andere oplossing." Dat de schoolpoorten gesloten blijven vindt ook het personeel jammer voor de kinderen. "We kunnen gelukkig wel op veel begrip rekenen van ouders en andere betrokkenen. Zij moesten het nieuws zelfs lezen in de pers."