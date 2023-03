Kroonprinses Elisabeth en koningin Mathilde samen naar Egypte: wat gaan ze er doen en waarom is de koning niet mee?

Ook vóór koningin Elisabeth had de koninklijke familie al een bijzondere belangstelling voor het Oude Egypte. Koning Leopold II (1835-1909), de oom en voorganger van Albert I, is er twee keer naartoe gereisd nog voor hij koning was, in 1854-55 en in 1862-63. Hij hield toen ook een dagboek bij.

En koningin Elisabeth is er ook met haar man koning Albert I geweest, in 1911 op privébezoek en in 1930 op staatsbezoek. En ze was er ook al als meisje van 15, samen met haar tante en meter, keizerin Elisabeth 'Sisi' van Oostenrijk. En ook nu nog is België een mekka voor egyptologie.