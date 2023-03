Drie "sushi-likkers" aangehouden in Japan na virale video's

Twee dagen nadat de video online stond, arresteerde de Japanse politie de 19-jarige man die de video had gepost. Woensdag namen ze ook zijn twee "samenzweerders" - een 15-jarig meisje en de 21-jarige sojadrinker - in hechtenis. Ze worden ervan verdacht moedwillig een bedrijf in moeilijkheden te hebben gebracht. Volgens persbureau AFP staan daar doorgaans zware straffen op in Japan, tot zelfs een celstraf van drie jaar.