Duitse katholieke Kerk laat zegeningen van homoseksuele relaties toe

In ons land geldt sinds eind september 2002 het akkoord onder de bisschoppen dat dergelijke zegeningen kunnen, daar waar het vroeger eerder oogluikend gebeurde. Let wel, het gaat om 'zegeningen', dat is iets anders dan bijvoorbeeld een 'inzegening' van een huwelijk, dat is nog een stap te ver voor de Kerk. Het sacrament van het huwelijk, en de bijhorende inzegening, is binnen de Kerk tot nader order voorbehouden voor een relatie tussen een man en een vrouw.

De Belgische bisschoppen waren dus voortrekkers in deze materie. Ze hadden eerder het akkoord gekregen van paus Franciscus om zegeningen uit te voeren, het verdere kader is daarna uitgewerkt door de bisschoppen. Is dit een signaal voor een wereldwijde golf van zegeningen? Wellicht niet, bijvoorbeeld in Oost-Europa ligt zoiets veel moeilijker, en zeker ook in de hele Wereldkerk is de tijd nog niet rijp voor een hervorming op dat vlak. Het is voorlopig nog een kwestie van uitzonderingen.