Eleven Sports gaat cafébazen aanpakken die gratis sportwedstrijden uitzenden

Sinds de coronacrisis voorbij is, heeft Eleven gradueel de rechten laten gelden. "Nadat afgelopen zomer de rechten zijn beginnen gelden, hebben we eerst een gedoogbeleid gevoerd", licht Mosselmans toe. "Horeca-uitbaters die zich toen inschreven, hebben we een maand gratis aangeboden. In de periode nadien hebben we twee aanmaningsbrieven gestuurd. De zaken die nog steeds sportwedstrijden uitzenden zonder te betalen, krijgen volgende week een derde brief met een ingebrekestelling."