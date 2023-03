170.000 miljard stukjes plastic aan oppervlakte oceanen, een nieuw record: "Dringend actie nodig"

In Kenia is beslist om grondig na te denken over de hele keten, vanaf de productie, over het (vaak eenmalig) gebruik tot het wegwerpen. Inger Andersen, directeur-generaal van het Milieuprogramma van de VN, had het toen over "een triomf van de planeet aarde tegenover wegwerpplastics."

Tegen volgend jaar moet een pact zijn, in mei wordt er alvast verder over vergaderd. De auteurs waarschuwen ervoor dat het akkoord ambitieus genoeg zal moeten zijn. Er moet ook gefocust worden op het beperken van de instroom, want het weghalen van de bestaande vervuiling heeft anders maar weinig effect, klinkt het.