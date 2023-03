Ex-vrouw van boer uit Waardamme die kinderen vermoordde, dient klacht in voor stalking en belaging

“Gevangenen hebben het recht om contact te hebben met de buitenwereld. Hij mag dus vanuit de gevangenis bellen en brieven schrijven, maar dat is in deze situatie not done”, zegt de advocaat.

“In de eerste plaats hopen we op een contactverbod. De vrouw gaat nog steeds naar een psycholoog en krijgt hulp van slachtofferhulp in haar rouwproces. Het is niet de bedoeling dat de man het proces verstoort. Er wordt een nieuw gerechtelijk onderzoek gevoerd naar belaging en stalking, naast de andere zaken die al lopen.”