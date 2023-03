Herk-de-Stad, Halen en Lummen willen niet weten van een fusie

Ook de burgemeester van Halen Erik Van Roelen (CD&V) vindt dat de gemeenten best kunnen samenwerken in plaats van te fuseren: “De studie toonde aan dat we best, stap voor stap, samenwerken. Niet in één keer. Ook een fusie is niet aan de orde omdat er toch heel wat verschillen zijn tussen de gemeenten. We werken trouwens al heel gestructureerd samen, zoals via het project Wonen in West-Limburg. Ik denk dat we met Lummen en Herk-de-Stad al zo’n 40 samenwerkingen hebben, dus we kennen elkaar goed.”

Volgens Van Roelen zijn er toch nog heel wat samenwerkingen die beter kunnen: “Ik denk dat het nog efficiënter kan. Zo zijn er heel wat eenmansdiensten. Als daar iemand ziek valt, hebben we telkens een probleem. Maar als we hierin onze krachten kunnen bundelen, hebben we altijd een back-up. Met drie mensen weet je meer dan één, en zo kan je je ook specialiseren.”