Gooik opent overdekte petanquehal: "Investering in sport én gemeenschapsleven"

“Alles is begonnen toen we in Gooik vanuit de gemeente de buurtfeesten stimuleerden om het sociaal contact tussen buren aan te zwengelen. Hieruit zijn buurtcomités ontstaan die regelmatig activiteiten organiseren voor de mensen in hun straat of buurt. Van hen kwam ook de vraag of we niet voor wat petanquevelden konden zorgen in Gooik om mensen samen te brengen. Dit deden we aan de statie in Oetingen, achter zaal Parecia in Leerbeek en aan de sporthal Koornmolen in Strijland. Zo groeiden er echte petanqueclubs uit", vertelt Gunther De Wilde (CD&V), schepen van Sport.

In de winter kon het petanquen niet doorgaan, tot de clubs zelf met een idee kwamen. Een petanquehal aan de zijkant van de Koornmolen. "Een eenvoudig maar schitterend idee”, zegt schepen Gunther De Wilde.