Grootschalige rampoefening in Hasselt met 700 hulpverleners, figuranten en coördinatoren

In totaal zijn er zo'n twintigtal betrokken partijen die meedoen aan de oefening waaronder NMBS, De Lijn, Infrabel en de Federale Gerechtelijke Politie Limburg. "In Hasselt zijn er 16 onbeveiligde overwegen en we hebben een groot station in de stad. Het scenario dat zich vandaag afspeelt kan echt gebeuren en dan willen we voorbereid zijn", zegt rampbegeleidster Sofie Daniëls.