Veiligheid staat centraal tijdens carnaval Halle

Glas is verboden op het openbaar domein in de feestzone. Elk voorwerp dat als wapen, steek-of slagvoorwerp kan gebruikt worden is trouwens verboden in de feestzone. Voorts is sterke drank verboden op het openbaar domein in de feestzone. De politie voert dit jaar extra controles uit. Horeca-uitbaters die sterke drank schenken doen dat enkel in hun zaak en moeten er op toe zien dat klanten die dranken binnen consumeren.