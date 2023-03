Wie heeft deze wolvenfoto genomen? Welkom Wolf jaagt op fotograaf van natuurfoto uit Postel

Welkom Wolf is op zoek naar de fotograaf van een opvallende wolvenfoto. De foto is vermoedelijk gemaakt op 8 maart op het Miel Ottenpad in Postel bij Mol. Het dier in kwestie kan lid zijn van de Limburgse roedel. De kans is echter groter dat het een andere wolf op zwerftocht is. Behalve Limburgse wolven kunnen ook Nederlandse, Duitse of Franse wolven in deze periode van het jaar door Vlaanderen zwerven.