Herzeelse inwoners meten effect van verkeer en luchtkwaliteit op een schoolstraat

Herzele wil met de metingen kijken wat het effect is van een schoolstraat die de gemeente wil inrichten. Een schoolstraat is een straat waar een school is gevestigd die bij het begin en einde van de schooluren wordt afgesloten. Omdat het verkeer dan moet omrijden wil de gemeente weten of ze wel de beste omleidingsweg hebben geklozen, of het in sommige straten in de omgeving te druk wordt, of waar de luchtkwalitiet te slecht wordt of verbetert. Op basis van die gegevens kan ze beslissen of de schoolstraat blijft of niet en of er aanpassingen moeten gebeuren aan het verkeersplan.