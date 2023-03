Israël en de Palestijnen: een oplossing lijkt verder weg dan ooit

Op 26 januari vielen Israëlische troepen binnen in het vluchtelingenkamp van Jenin. Daarbij werden 10 Palestijnen gedood. De volgende dag schoot een Palestijnse schutter zeven Israëlische burgers dood nabij een synagoge in Neve Ya'akov, een Israëlische nederzetting in Oost-Jeruzalem. Het was de meest moorddadige aanslag in vele jaren. De inval in Nabloes enkele weken later, waarbij 11 Palestijnen om het leven kwamen, was dan weer de dodelijkste sinds 2005.