Voor de eerste keer kajakken op de Demer in Hasselt vanaf deze zomer

Toerisme Vlaanderen is nu nog druk bezig met de praktische en technische uitwerking van de route, maar er zijn al nieuwe toekomstplannen voor een tweede tocht. "We kijken of er een route kan komen tussen Herkenrode en het Schulensmeer. Dit zal eerder een avontuurlijke en sportieve kajaktocht zijn", zegt Rik Dehollogne. De tweede tocht zal er pas in 2024 komen.