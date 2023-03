Laatste lid Weiße Rose overleden: Traute Lafrenz was de laatste overlevende van beroemde Duitse verzetsgroep tegen de nazi’s

Lafrenz brengt vlugschriften van München naar haar thuisstad Hamburg en wordt uiteindelijk de verbindingsfiguur met de Weiße Rose die ook in Hamburg ontstaat. Samen met Sophie Scholl koopt ze in 1942 papier en omslagen om vlugschriften te verspreiden.

Op 18 februari 1943 loopt het grondig fout. De conciërge betrapt Hans en Sophie Scholl op heterdaad als vlugschriften verspreiden in de hal van de universiteit van München. Een daad die ze met hun leven betalen: al op 22 februari veroordeelt de Volksrechtbank hen wegens hoogverraad tot de dood. Nog dezelfde dag sterven Hans en Sophie Scholl onder de guillotine. Het is Traute Lafrenz die het nieuws van de arrestatie aan de ouders van de Scholls in Ulm gaat vertellen. Enkele dagen later is ze de enige die met de ouders mee aan hun graf staat – ook dat is niet zonder risico.