Leerlingen uit Zoersel beschilderen 'happy stones' voor Lowie (5) die vecht tegen hersentumor

De symbolische actie is bedacht door de leerkrachten van Beuk & Noot, waar Lowie op school zit. Beuk & Noot was al langer van plan om een actie te organiseren. Lowie en zijn klas maken heel vaak gebruik van Bednet. De organisatie biedt lessen op afstand aan voor leerlingen die langdurig ziek zijn. Vandaag is het de Bednet Pyjamadag en dus de ideale dag om de actie te organiseren."We hebben voor stenen gekozen, omdat dat iets heel kindvriendelijk is en de kinderen kunnen het heel makkelijk in de hand nemen", vertelt Heidi Deturck, directrice van Beuk & Noot. "We hopen om op deze manier positieve energie de wereld in te sturen."