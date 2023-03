"Merci mon ami": Frans-Britse samenwerking terug van (nooit) weggeweest? Landen bundelen krachten tegen illegale migratie

Toch is het vooral de vriendschappelijke toon tijdens de persconferentie die blijft nazinderen. Het was de eerste Frans-Britse top in vijf jaar, maar van de wrevel die er tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kwam na de Brexit, leek niet erg veel meer terug te vinden. "Ons partnerschap is erg sterk", klinkt het bij Sunak. "We moeten nauw samenwerken", klinkt het bij de Franse president.