Nieuwe camperplaats in Melveren bij Sint-Truiden

“Sint-Truiden heeft echt nood aan een degelijke camperplaats”, zegt Nina Kvikvinia, schepen van toerisme (N-VA). “We zijn een bloesemstad en krijgen in april veel bezoekers. Voor hen is er een ruim aanbod aan hotels en B&B’s, maar een goed uitgebouwde camperplaats ontbreekt. Daarom zijn we blij dat een privé-investeerder dit terrein wil ontwikkelen.”