Ontbossing Amazonewoud kan voorlopig niet gestopt worden onder nieuwe president Lula

"We hebben net een regering gehad die ontbossing steunde", zegt Romulo Bastista van Greenpeace Brazilië. "Het opleggen van de nieuwe regels en het uitvoeren van checks moet over het hele grondgebied gebeuren. Zo lang dat niet het geval is, zullen illegale houthakkers, landeigenaars of bezitters van illegale mijnen van de huidige periode gebruikmaken om nog snel hun slag te slaan", waarschuwt Batista.

De Braziliaanse minister van Milieu Marina Silva sprak in ongeveer dezelfde bewoordingen: "Ze gaan door met de ontbossing, zelfs tijdens het regenseizoen. Het is een soort van wraak tegen de maatregelen die nu worden uitgerold. Maar we blijven werken om ons doel te bereiken." Silva weet waarover ze het heeft: ze slaagde er eerder al eens in om de trend te keren, tijdens Lula's eerdere presidentschap.