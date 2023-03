Ook Brusselse ambtenaren mogen binnenkort wellicht niet meer op TikTok

Ook het korps van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene zit sinds de zomer van 2020 op TikTok. Als eerste Belgische politiezone maakte ze een account aan op de site. Momenteel zijn ze nog in beraad of ze dat account nu zullen opschorten, “Maar we nemen het zeker in overweging,” klinkt het op vrijdagnamiddag.