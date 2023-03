Opnieuw ooievaars in Webbekoms Broek in Diest

"Het mannetje kennen we", vertelt Eric. "Dit is al het tweede jaar op rij dat hij hier komt. Het vrouwtje kennen we niet, maar ooievaars zijn nesttrouw, ze hebben dezelfde ooievaarspaal als vorig jaar uitgekozen, en ze zijn monogaam, dus de kans is vrij groot dat dit hetzelfde koppel als vorig jaar is."

Eric hoopt voor de ooievaars op beter weer. "Dan zijn er meer insecten. Je merkt dat de ooievaars graatmager zijn. Ze hebben een lange vlucht achter de rug en hebben nood aan eten. Als ze gegeten hebben, vertonen ze hopelijk snel paargedrag en zal het niet lang duren voor er weer eieren in het nest liggen. Vorig jaar kwamen de eitjes eind mei uit en daar hopen we nu opnieuw op."