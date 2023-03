Proces-Sanda Dia begint opnieuw: komt er ruim vier jaar na zijn dood een uitspraak?

Aanleiding voor het stilleggen van het proces was een uitspraak van de voorzitster tijdens de zitting. “Ik ben met handen en voeten gebonden”, had ze emotioneel geroepen door haar microfoon en ze voegde eraan toe dat ze niet over de volledige meerdaagse doop kon oordelen, maar alleen over wat er zich op de laatste dag in Vorselaar had afgespeeld.



En dat werd ook zo op het zittingsblad, het verslag van die procesdag, genoteerd. De voorzitster vond bovendien ook dat de aanklacht moest worden geherformuleerd tot "het toebrengen van slagen en verwondingen". Op die nieuwe omschrijving staat een lagere maximumstraf. Voor de advocaten van de familie van Sanda Dia was dit alles een brug te ver. Zij vinden dat er geoordeeld moet worden over de volledige meerdaagse doop en dus tekenden ze beroep aan tegen wat de voorzitster had gezegd. Ze vreesden dat sommige Reuzegommers hun verantwoordelijkheid voor de dood van Sanda Dia zouden kunnen ontlopen. Ook het openbaar ministerie ging in beroep.