Provincie West-Vlaanderen heeft voor regio Waregem lijst klaar met mogelijke nieuwe locaties voor bedrijven

Uit onderzoek blijkt dat er in West-Vlaanderen een groot tekort is aan bedrijfsruimte. Om te vermijden dat er bedrijven komen of uitbreiden op slecht gelegen locaties, werkt de provincie aan een plan voor elke regio. Daarin staat op welke locaties nog nieuwe bedrijven mogen komen. Waregem is één van de eerste regio’s die aan de beurt komt.