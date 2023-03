Staking bij Delhaize is zegen voor voedselbanken

"Er is enorm veel vlees, groenten en brood, het is echt prachtig, zegt Magina Verstraete van voedselbedeling 't Free Shopke in Rollebeek-Kapelle in West-Vlaanderen. Zij bedienen 35 gezinnen, in totaal 120 personen.

Chantal is een van hen, ze komt wekelijks langs, en is ook blij met de extra producten. Al voelt het toch ook een beetje dubbel aan: "Het is spijtig voor sommige mensen dat de Delhaize toe is, maar voor ons is het een voordeel."