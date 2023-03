ACOD Limburg voert actie aan Lijnwinkel in Hasselt

Met die zogenaamde agressie doelt het ACOD dus enerzijds op politici die de reputatie van ambtenaren naar beneden zouden halen, maar de vakbond klaagt ook de verbale en fysieke agressie aan. "In de hele maatschappij groeit een soort ongenoegen. Buschauffeurs, politieagenten, brandweerlui, treinbegeleiders en hulpverleners worden geregeld aangevallen. We willen vragen dat mensen daarmee stoppen, want zij zorgen uiteindelijk voor iedereen. Of dat nu in het onderwijs is of in openbare loketten."