"Stikstofakkoord legt basis om vergunningenstop af te wenden", belangenorganisaties reageren overwegend positief

De Boerenbond is ook tevreden dat er een akkoord is gevonden, maar de vereniging van boeren is bezorgd over de concrete uitvoering van het akkoord.

"We kijken uit naar de concrete teksten en zullen deze samen met onze bestuursleden en landbouwers minutieus gaan bekijken. Daarna kunnen we uitgebreider reageren", klinkt het in een persbericht.

De uitvoering van het akkoord moet omgezet worden in verschillende wetgevende initiatieven. "De Boerenbond zal die initiatieven nauwgezet opvolgen. Kritisch, maar steeds zoekend naar oplossingen en perspectief voor onze jonge landbouwers. We willen we betrokken worden bij de uitvoering. Daarom vragen we nu reeds om onze visie op het akkoord te mogen geven tijdens hoorzittingen in het Vlaams Parlement."