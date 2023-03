Vlaamse regering bereikt akkoord in stikstofdossier

Dat compromis houdt in dat beide punten verder onderzocht worden. Zo'n openbaar onderzoek moet bekijken of de versoepelingen die CD&V vraagt mogelijk zijn, zonder te raken aan de doelstelling van de Vlaamse regering: tegen 2030 de helft minder stikstof over onze waardevolle natuur uitstorten. Als blijkt dat een soepelere vergunningsdrempel voor landbouwers en het overdragen van uitstootrechten geen afbreuk doet aan die doelstelling, "zullen we die dingen doorvoeren", zei de minister-president Jan Jambon (N-VA) tijdens de persconferentie.

Dat compromis heeft het voordeel dat CD&V zich achter het voorstel kan scharen dat al sinds zondag voorlag. Dat was belangrijk voor N-VA, omdat de partij meermaals had aangegeven dat het voorstel van zondag "definitief" was. Zo laat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten dat het voorstel van zondag "ongewijzigd werd goedgekeurd door alle regeringspartijen". "Over het vervolgtraject en enkele onderzoeken buiten de PAS (Programmatorische Aanpak Stikstof, red.), zijn politieke afspraken gemaakt", verwijst ze naar de bijkomende onderzoeken over de knelpunten voor CD&V.