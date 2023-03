Stormwind zorgt voor meerdere incidenten in West-Vlaanderen

Ook elders in West-Vlaanderen zorgde de hevige wind voor schade.. Het gaat vooral om omgewaaide bomen. In Eernegem belandde een boom op het dak van een wagen en langs de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke viel een oude boom op de stroomkabel tussen de verlichtingspalen. In Nieuwpoort belandde een stuk van een schoorsteen op een veluxraam. De brandweer moest ter plaatse komen om het gat te dichten. In Oostduinkerke waaide een overkapping van een terras weg.