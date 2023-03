Student economie uit De Panne had businessplan opgemaakt voor zijn cannabishandel

In juni vorig jaar deed de politie in De Panne een bijzondere ontdekking. Agenten hadden een sterke geur van cannabis waargenomen toen ze voorbij een garage kwamen en besloten die te onderzoeken. Binnenin vonden ze een kilogram marihuana, wat hasj en een weegschaal en zakjes om de drugs te herverpakken.

Opvallend: op de telefoon van de student die de garagebox huurde, vonden ze ook nog een volledig businessplan voor de drugshandel. De student bleek economie te volgen en de theorie uit zijn lessen ook in de praktijk toe te passen.

De procureur was streng voor de jongeman. "Op die jonge leeftijd op dergelijke georganiseerde manier aan drugsverkoop doen, stemt tot nadenken". Maar de rechter was uiteindelijk mild en gaf hem de gunst van de opschorting. Dat betekent dat hij schuldig is, maar geen straf hoeft uit te zitten. Bovendien blijft hij op die manier een blanco strafblad houden. Zelf beweert de student dat hij met zijn drugshandel geld wou verzamelen om een echt bedrijf op te starten.