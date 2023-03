Talbot House in Poperinge decor voor pianoligconcert

Vorig jaar begon Mattias met ligconcerten. "Eerst speelde ik in huiskamers, daarna in kerken. Ik speel nu zelfs soms voor bedrijven en op het strand", zegt hij trots. "Elke maand speel ik ook voor mensen met autisme en ADHD. Ze zijn er heel enthousiast over, want ze beschouwen het als hun enige moment van rust."