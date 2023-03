Ook federale overheid verbiedt TikTok tijdelijk op computers en smartphones van personeel

Na de Vlaamse overheid besluit nu ook de federale overheid TikTok te verbieden voor haar personeel. Dat laat vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) via Twitter weten en is bevestigd aan onze redactie. Het verbod geldt zes maanden en wordt dan herbekeken. Het is nog niet duidelijk of het verbod ook geldt voor ministers en parlementsleden.