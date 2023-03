Uittip in Sint-Martens-Latem: "Galerie toont kunst van jonge schoolkinderen en hun voorbeeld Nick Ervinck"

De jongste kinderen van de Vrije Basisschool Simonnet in Latem leerden het werk van Ervinck eerst kennen uit boeken. Met die inspiratiebron, konden ze hun creativiteit de vrije loop laten gaan door te experimenteren met vormen in klei en met verf. "We willen fantasie en creativiteit van kinderen niet laten verloren gaan in regeltjes en structuren", zegt directeur Paul Lauwers. "We willen die vooral stimuleren. En 'vreemde ogen dwingen', zegt men wel eens. Als we mensen van buiten de school in de klas halen, dan blijft hun uitleg soms beter hangen. Het is ook een leuke afwisseling voor de kinderen."