Man raakt zwaargewond bij ongeval op verkeerswisselaar in Moorsele

In Moorsele, deelgemeente van Wevelgem, is gisterenavond een Brit zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De man verloor de controle over zijn stuur op de verkeerswisselaar van Moorsele, waarop zijn wagen begon te slippen en tegen een lantaarnpaal botste. De man zat gekneld in zijn wagen en moest door de brandweer bevrijd worden.